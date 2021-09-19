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Воскресенье в Украине будет дождливым и прохладным: прогноз по регионам

Автор: Инна Собора

Сегодня, 19 сентября, дожди будут продолжаться почти по всей Украине. При этом температура воздуха ощутимо снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Осадки в течение дня не прогнозируют лишь в четырех областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. Остальные регионы накроют дожди.

При этом синоптики ожидают снижения температуры:

  • в западных областях: +9-11 градусов днем и +7-9 ночью
  • в восточных областях: +19-21 градусов днем и +12-14 ночью
  • в северных областях: +15-17 градусов днем и +11-13 ночью
  • в центральных областях: +17-19 градусов днем и +11-13 ночью
  • в южных областях: +22-24 градусов днем и +12-14 ночью.

Погода в Киеве

В столице сегодня в течение дня ожидается небольшой дождь, однако погода будет пасмурной.

Днем прогнозируют +14-16 градусов. Ночью температура опустится до +11-13 градусов.

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Погода в Украине