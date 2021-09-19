Воскресенье в Украине будет дождливым и прохладным: прогноз по регионам

Сегодня, 19 сентября, дожди будут продолжаться почти по всей Украине. При этом температура воздуха ощутимо снизится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки в течение дня не прогнозируют лишь в четырех областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. Остальные регионы накроют дожди.
При этом синоптики ожидают снижения температуры:
В столице сегодня в течение дня ожидается небольшой дождь, однако погода будет пасмурной.
Днем прогнозируют +14-16 градусов. Ночью температура опустится до +11-13 градусов.