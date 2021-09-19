Неділя в Україні буде дощовою та прохолодною: прогноз по регіонам

Сьогодні, 19 вересня, дощі продовжуватимуться майже по всій Україні. При цьому температура повітря відчутно знизиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади протягом дня не прогнозують лише в чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій. Решту - накриють дощі.
При цьому синоптики очікують зниження температури:
У столиці сьогодні протягом дня очікується невеликий дощ, однак погода буде пасмурною.
Вдень прогнозують +14-16 градусів. Вночі температура опуститься до +11-13 градусів.