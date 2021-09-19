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Неділя в Україні буде дощовою та прохолодною: прогноз по регіонам

Автор: Инна Собора

Сьогодні, 19 вересня, дощі продовжуватимуться майже по всій Україні. При цьому температура повітря відчутно знизиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Опади протягом дня не прогнозують лише в чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій. Решту - накриють дощі.

При цьому синоптики очікують зниження температури:

  • у західних областях: +9-11 градусів вдень та +7-9 вночі
  • у східних областях: +19-21 градусів вдень та +12-14 вночі
  • у північних областях: +15-17 градусів вдень та +11-13 вночі
  • у центральних областях: +17-19 градусів вдень та +11-13 вночі
  • у південних областях: +22-24 градусів вдень та +12-14 вночі.

Погода в Києві

У столиці сьогодні протягом дня очікується невеликий дощ, однак погода буде пасмурною.

Вдень прогнозують +14-16 градусів. Вночі температура опуститься до +11-13 градусів.

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Погода в Україні