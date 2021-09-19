ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Воскресенье в Украине будет дождливым и прохладным: прогноз по регионам

Новина українською →
Воскресенье 19 сентября 2021 10:00
Воскресенье в Украине будет дождливым и прохладным: прогноз по регионам Фото: в Украине сегодня продолжит дождить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сегодня, 19 сентября, дожди будут продолжаться почти по всей Украине. При этом температура воздуха ощутимо снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Осадки в течение дня не прогнозируют лишь в четырех областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. Остальные регионы накроют дожди.

При этом синоптики ожидают снижения температуры:

  • в западных областях: +9-11 градусов днем и +7-9 ночью
  • в восточных областях: +19-21 градусов днем и +12-14 ночью
  • в северных областях: +15-17 градусов днем и +11-13 ночью
  • в центральных областях: +17-19 градусов днем и +11-13 ночью
  • в южных областях: +22-24 градусов днем и +12-14 ночью.

Воскресенье в Украине будет дождливым и прохладным: прогноз по регионам

Погода в Киеве

В столице сегодня в течение дня ожидается небольшой дождь, однако погода будет пасмурной.

Днем прогнозируют +14-16 градусов. Ночью температура опустится до +11-13 градусов.

Воскресенье в Украине будет дождливым и прохладным: прогноз по регионам

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих, потерь нет
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих, потерь нет
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит