Воскресенье в Украине будет дождливым и прохладным: прогноз по регионам
Фото: в Украине сегодня продолжит дождить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 19 сентября, дожди будут продолжаться почти по всей Украине. При этом температура воздуха ощутимо снизится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Осадки в течение дня не прогнозируют лишь в четырех областях: Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской. Остальные регионы накроют дожди.
При этом синоптики ожидают снижения температуры:
- в западных областях: +9-11 градусов днем и +7-9 ночью
- в восточных областях: +19-21 градусов днем и +12-14 ночью
- в северных областях: +15-17 градусов днем и +11-13 ночью
- в центральных областях: +17-19 градусов днем и +11-13 ночью
- в южных областях: +22-24 градусов днем и +12-14 ночью.
Погода в Киеве
В столице сегодня в течение дня ожидается небольшой дождь, однако погода будет пасмурной.
Днем прогнозируют +14-16 градусов. Ночью температура опустится до +11-13 градусов.