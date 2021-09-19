Неділя в Україні буде дощовою та прохолодною: прогноз по регіонам
Фото: в Україні сьогодні продовжить дощити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 19 вересня, дощі продовжуватимуться майже по всій Україні. При цьому температура повітря відчутно знизиться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Опади протягом дня не прогнозують лише в чотирьох областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій. Решту - накриють дощі.
При цьому синоптики очікують зниження температури:
- у західних областях: +9-11 градусів вдень та +7-9 вночі
- у східних областях: +19-21 градусів вдень та +12-14 вночі
- у північних областях: +15-17 градусів вдень та +11-13 вночі
- у центральних областях: +17-19 градусів вдень та +11-13 вночі
- у південних областях: +22-24 градусів вдень та +12-14 вночі.
Погода в Києві
У столиці сьогодні протягом дня очікується невеликий дощ, однак погода буде пасмурною.
Вдень прогнозують +14-16 градусів. Вночі температура опуститься до +11-13 градусів.