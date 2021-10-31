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В воскресенье в Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

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Япония, Воскресенье 31 октября 2021 03:42
В воскресенье в Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента Фото: Фумио Кисида, новый премьер-министр Японии (flickr.com/creditsuisse)
Автор: Анна Полисученко

В воскресенье 31 октября в Японии пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Это был самый короткий период между вступлением премьер-министра в должность и роспуском нижней палаты в истории Японии после Второй мировой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На этих выборах решается вопрос, получит ли коалиция нового премьер-министра страны и председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиды, утвержденного на этом посту 4 октября, мандат на реализацию мер по борьбе с пандемией COVID-19 и на продолжение экономического курса.

Правящая ЛДП и союзная ей партия "Комэйто" будут добиваться цели сохранить большинство в 465-местной палате представителей. Однако социологические исследования показывают, что, хотя правящая коалиция, по-видимому, удержит большинство в палате, то есть не менее 233 мест, однако ЛДП грозит получить мест меньше прежнего: до роспуска решением премьер-министра палаты 14 октября на ЛДП приходилось 276 мест.

Опрос общественного мнения, проведенный агентством "Киодо", показал, что в 70 одномандатных округах предпочтения по отношению к кандидатам правящей коалиции и к оппозиционным кандидатам практически равны. К тому же, 40% респондентов не определились с выбором, что осложняет прогнозирование итогов голосования.

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