У неділю в Японії пройдуть вибори в нижню палату парламенту

У неділю 31 жовтня в Японії пройдуть вибори в нижню палату парламенту. Це був найкоротший період між вступом прем'єр-міністра на посаду і розпуском нижньої палати в історії Японії після Другої світової війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

На цих виборах вирішується питання, чи отримає коаліція нового прем'єр-міністра країни і голови Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Фуміо Кісіди, затвердженого на цій посаді 4 жовтня, мандат на реалізацію заходів по боротьбі з пандемією COVID-19 і на продовження економічного курсу.

Правляча ЛДП і союзна їй партія "Комейто" будуть домагатися мети зберегти більшість в 465-місцевій Палаті представників. Однак соціологічні дослідження показують, що, хоча правляча коаліція, мабуть, утримає більшість в палаті, тобто не менше 233 місць, проте ЛДП загрожує отримати місць менше колишнього: до розпуску рішенням прем'єр-міністра палати 14 жовтня на ЛДП припадало 276 місць.

Опитування громадської думки, проведене агентством "Кіодо", показало, що в 70 одномандатних округах переваги по відношенню до кандидатів правлячої коаліції і до опозиційних кандидатів практично рівні. До того ж, 40% респондентів не визначилися з вибором, що ускладнює прогнозування підсумків голосування.