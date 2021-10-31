ru ua
Нд, 31 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У неділю в Японії пройдуть вибори в нижню палату парламенту

Новость на русском →
Японія, Неділя 31 жовтня 2021 03:42
У неділю в Японії пройдуть вибори в нижню палату парламенту Фото: у неділю в Японії пройдуть вибори в нижню палату парламенту (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У неділю 31 жовтня в Японії пройдуть вибори в нижню палату парламенту. Це був найкоротший період між вступом прем'єр-міністра на посаду і розпуском нижньої палати в історії Японії після Другої світової війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На цих виборах вирішується питання, чи отримає коаліція нового прем'єр-міністра країни і голови Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Фуміо Кісіди, затвердженого на цій посаді 4 жовтня, мандат на реалізацію заходів по боротьбі з пандемією COVID-19 і на продовження економічного курсу.

Правляча ЛДП і союзна їй партія "Комейто" будуть домагатися мети зберегти більшість в 465-місцевій Палаті представників. Однак соціологічні дослідження показують, що, хоча правляча коаліція, мабуть, утримає більшість в палаті, тобто не менше 233 місць, проте ЛДП загрожує отримати місць менше колишнього: до розпуску рішенням прем'єр-міністра палати 14 жовтня на ЛДП припадало 276 місць.

Опитування громадської думки, проведене агентством "Кіодо", показало, що в 70 одномандатних округах переваги по відношенню до кандидатів правлячої коаліції і до опозиційних кандидатів практично рівні. До того ж, 40% респондентів не визначилися з вибором, що ускладнює прогнозування підсумків голосування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія
NEWS
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
Вакцинація чи тест. "Червона" зона суттєво розширилася: де і які обмеження запровадили
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами