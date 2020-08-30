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В воскресенье боевики еще не нарушали перемирие на Донбассе

Донбасс, Воскресенье 30 августа 2020 13:53
В воскресенье боевики еще не нарушали перемирие на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: Юлия Струк

Боевики на Донбассе не нарушали перемирие с начала текущих суток, 30 августа. На всех участках фронта соблюдается тишина.

Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, на всех участках фронта наблюдается тишина", - указано в сообщении.

В Минобороны подчеркивают, что ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинскими военными.

Отмечается, что подразделения продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, но при этом готовы дать адекватный ответ на "любые коварные действия противника".

Напомним, на Донбассе 29 августа вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили перемирие, в частности, стреляли в районе Зайцево, однако боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Как писало РБК-Украина, 28 августа боевики на Донбассе ни разу не нарушали режим прекращения огня.

Также сообщалось, что с начала режима тишины на Донбассе ликвидирован 21 боевик.

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