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У неділю бойовики ще не порушували перемир'я на Донбасі

Донбас, Неділя 30 серпня 2020 13:53
У неділю бойовики ще не порушували перемир'я на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com ministryofdefenceua)
Автор: Юлія Струк

Бойовики на Донбасі не порушували перемир'я з початку поточної доби, 30 серпня. На всіх ділянках фронту дотримується тиша.

Про це інформує прес-служба Міністерства оборони.

"З початку поточної доби, станом на 12:00, порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - зазначено в повідомленні.

У Міноборони підкреслюють, що ситуація у районі проведення ООС залишається повністю контрольованою українськими військовими.

Відзначається, що підрозділи продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню, але при цьому готові дати адекватну відповідь на "будь-які підступні дії противника".

Нагадаємо, на Донбасі 29 серпня збройні формування Російської Федерації двічі порушили перемир'я, зокрема, стріляли в районі Зайцевого, однак бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Як писало РБК-Україна, 28 серпня бойовики на Донбасі ні разу не порушували режим припинення вогню.

Також повідомлялося, що з початку режиму тиші на Донбасі ліквідовано 21 бойовика.

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