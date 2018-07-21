ЕС предоставит дополнительную помощь Швеции в борьбе с лесными пожарами

Правительство Швеции просило ЕС помочь в борьбе с более чем 60 пожарами

Европейский союз будет предоставлять дополнительную помощь Швеции в борьбе с неконтролируемыми лесными пожарами. Об этом объявила Европейская комиссия, передает агентство DPA.

В частности, в дополнение к самолетам, которые предоставили Италия и Франция, через механизм гражданской защиты Евросоюза помощь окажут Германия, Литва, Польша и Дания.

"Комиссия работает 24/7, поскольку Швеция просила помощи ЕС в борьбе с беспрецедентными лесными пожарами", - подчеркивается в заявлении Еврокомиссии.

Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис отметил, что Евросоюз поддерживает шведское правительство и шведский народ в трудное время.

Ранее правительство Швеции обращалось за помощью к Европейскому союзу в борьбе с более чем 60 пожарами.

Напомним, как писало РБК-Украина, в Финляндии 19 июля в результате пожара были отключены оба реактора атомной электростанции в Олкилуото. Сообщалось, что от пожара никто не пострадал.

Отмечалось, что распространение огня удалось предотвратить.