ЕС предоставит дополнительную помощь Швеции в борьбе с лесными пожарами
Правительство Швеции просило ЕС помочь в борьбе с более чем 60 пожарами
Европейский союз будет предоставлять дополнительную помощь Швеции в борьбе с неконтролируемыми лесными пожарами. Об этом объявила Европейская комиссия, передает агентство DPA.
В частности, в дополнение к самолетам, которые предоставили Италия и Франция, через механизм гражданской защиты Евросоюза помощь окажут Германия, Литва, Польша и Дания.
"Комиссия работает 24/7, поскольку Швеция просила помощи ЕС в борьбе с беспрецедентными лесными пожарами", - подчеркивается в заявлении Еврокомиссии.
Комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис отметил, что Евросоюз поддерживает шведское правительство и шведский народ в трудное время.
Ранее правительство Швеции обращалось за помощью к Европейскому союзу в борьбе с более чем 60 пожарами.
Напомним, как писало РБК-Украина, в Финляндии 19 июля в результате пожара были отключены оба реактора атомной электростанции в Олкилуото. Сообщалось, что от пожара никто не пострадал.
Отмечалось, что распространение огня удалось предотвратить.