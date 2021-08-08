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Восемь человек пропали без вести в результате пожара "Дикси" в Калифорнии

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Калифорния, Воскресенье 08 августа 2021 03:44
Восемь человек пропали без вести в результате пожара "Дикси" в Калифорнии Фото: минимум восемь человек пропали без вести в результате пожара "Дикси" в Калифорнии (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Восемь человек пропали без вести в результате пожара "Дикси" в Калифорнии. Также тысячи человек эвакуированы на севере американского штата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой телеканал ABC News.

"Мы просим помощи у общественности и СМИ найти этих людей", — заявил шериф округа Плумас.

По его словам, следственное подразделение ранее обнаружило 16 пропавших человек.

Пожар локализован на 21%. В настоящее время его называют третьим по величине пожаром в истории Калифорнии.

Пожар в Калифорнии сейчас охватывает 679 квадратных миль (более 1759 кв. км), что превышает размер Нью-Йорка. Уже уничтожено более 180 домов, сообщений о раненых или погибших нет.

Причина возгорания расследуется. Газета "Washington Post" сообщила в субботу, что федеральный судья округа Уильям Алсуп обязал компанию Pacific Gas & Electric объяснить ее роль в возникновении пожара, в частности до 16 августа предоставить информацию о дереве, которое упало на линию электропередач компании в месте возникновения пожара.

Ранее компания PG&E заявила, что причиной возникновения "Дикси" могло стать ее техническое оборудование.

Напомним, что в американском штате Калифорния пожары уничтожили город Гринвилл.

Ранее мы писали, что лесные пожары в США охватили 12 штатов.

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