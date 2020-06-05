Воры в законе? Стена на Донбассе? Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Хотят ли жители оккупированных территорий возвращаться к полноценной жизни в составе Украины? Почему депутаты Верховной Рады легализовали "воров в законе" и проголосовали за борьбу с ними?
Прямое включение врачей из города Светлодарск (Донецкая область).
Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;
Наталия Королевская, народный депутат, “Оппозиционная платформа - За жизнь”;
Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, “Европейская Солидарность”, глава Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
Владимир Вятрович, народный депутат, “Европейская Солидарность”;
Александра Устинова, народный депутат, “Голос”;
Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины;
Святослав Пискун, Генеральный прокурор Украины (2002-2003; 2004-2005; 2007);
Давид Сакварелидзе, заместитель Генерального прокурора Украины (2015-2016);
Сергей Старенький, глава Государственной пенитенциарной службы Украины (2014);
Коба Накопия, депутат парламента Грузии;
Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (2016-2019);
Игорь Козловский, ученый, пленный.
Они говорят, а решает народ.