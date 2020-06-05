Воры в законе? Стіна на Донбасі? Сьогодні в 21.00 в Свободі Слова Савіка Шустера

Чи хочуть мешканці окупованих територій повертатися до повноцінного життя в складі України? Чому депутати Верховної Ради легалізували "воров в законе" та проголосували за боротьбу з ними?

Пряме включення лікарів з міста Світлодарськ (Донецька область).

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Дмитрий Кулеба, міністр закордонних справ України;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”;

Наталія Королевська, народний депутат, “Опозиційна платформа - За життя”;

Ірина Верещук, народний депутат, “Слуга народу”, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Андрій Костін, народний депутат, “Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики;

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат, “Європейська Солідарність”, голова Комітету ВРУ з питань інтеграції України з Європейським Союзом;

Володимир В’ятрович, народний депутат, “Європейська солідарність”;

Олександра Устінова, народний депутат, “Голос”;

Ігор Клименко, голова Національної поліції України;

Святослав Піскун, Генеральний прокурор України (2002-2003; 2004-2005; 2007);

Давід Сакварелідзе, заступник Генерального прокурора України (2015-2016);

Сергій Старенький, голова Державної пенітенціарної служби України (2014);

Коба Накопія, депутат парламенту Грузії;

Георгій Тука, Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016 - 2019);

Ігор Козловський, вчений, полонений бойовиків.

Вони говорять, а вирішує народ.