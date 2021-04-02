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Ворвись в лето на кабриолете: стартовал розыгрыш MINI Cooper Cabrio от Moneyveo

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 09:10

Помните сцены из фильмов, где главные герои едут в машине с открытым верхом на фоне заката и живописного пейзажа, их волосы развиваются на ветру, а впереди ждут невероятные приключения? Этими героями можете стать вы. Ведь с Moneyveo можно выиграть MINI Cooper Cabrio и начать лето за рулем собственного кабриолета.

Ворвись в лето на кабриолете: стартовал розыгрыш MINI Cooper Cabrio от Moneyveo

Акция “CabrioЛето” продлится с 1 апреля по 31 мая. Для того, чтобы получить желанную машину, нужно сделать всего 3 простых шага:

  1. Перейти по ссылке https://cabriolito.moneyveo.com.ua/uk/main/
  2. В период акции оформить кредит Smart или Comfort.
  3. Узнать результаты. Запись розыгрыша будет выложена на YouTube-канале компании. А имя счастливчика опубликуют на сайте moneyveo.ua.

Кстати, каждый кредит, оформленный на странице акции в период действия акции, увеличивает шансы на выигрыш.

Интересно, что MINI Cooper Cabrio в качестве главного приза был выбран не случайно. Ведь, как отмечают автоэксперты, это машина для жизнерадостных людей, которые хотят ежедневно получать от жизни максимум удовольствия. А именно таковыми и являются Красавы, которые пользуются сервисом Moneyveo.

"Наши клиенты хотят и могут брать от жизни все. А мы в Манивео им в этом помогаем! Если мы дарим отдых то на сказочных Мальдивах, а если разыгрываем автомобиль это шикарный кабриолет. Только представьте, какие приключения ждут, когда ты сидишь за рулем собственного MINI Cooper Cabrio. Уверен, что с этим комфортным и стильным красавцем ваша жизнь заиграет новыми красками", рассказал коммерческий директор компании Максим Параска.

Напомним, что в марте этого года завершилась другая акция Moneyveо "Лакшери Мальдивы для тебя и твоей дивы". Ее победительница уже планирует свое путешествие на архипелаг коралловых островов посреди Индийского океана.

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