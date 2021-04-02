Увірвись у літо на кабріолеті: стартував розіграш MINI Cooper Cabrio від Moneyveo

Пам'ятаєте сцени з фільмів, де головні герої їдуть у машині з відкритим верхом на фоні заходу сонця та мальовничого пейзажу, їхнє волосся розвивається на вітру, а попереду чекають неймовірні пригоди? Цими героями можете стати ви. Адже з Moneyveo можна виграти MINI Cooper Cabrio та розпочати літо за кермом власного кабріолету.

Акція "CabrioЛіто” триватиме з 1 квітня по 31 травня. Для того, щоб отримати бажану автівку, потрібно здійснити всього 3 прості кроки:

Перейти за посиланням https://cabriolito.moneyveo.com.ua/uk/main/ У період акції оформити кредит Smart або Comfort. Дізнатись результати. Запис розіграшу буде викладено на YouTube-каналі компанії. А ім'я щасливчика опублікують на сайті moneyveo.ua.

До речі, кожний кредит, оформлений на сторінці акції в період дії акції, збільшує шанси на виграш.

Цікаво, що MINI Cooper Cabrio в якості головного призу був вибраний не випадково. Адже, як зазначають автоексперти, це машина для життєрадісних людей, які хочуть щодня отримувати від життя максимум задоволення. А саме такими і є Красави, які користуються сервісом Moneyveo.

“Наші клієнти хочуть і можуть брати від життя все. А ми у Манівео їм у цьому допомагаємо! Якщо ми даруємо відпочинок – то на казкових Мальдівах, а якщо розігруємо автомобіль – то шикарний кабріолет. Тільки уявіть, які пригоди чекають, коли ти сидиш за кермом власного MINI Cooper Cabrio. Впевнений, що з цим комфортним та стильним красенем ваше життя заграє новими фарбами”, – розповів комерційний директор компанії Максим Параска.

Нагадаємо, що в березні цього року завершилась інша акція Moneyveо – “Лакшері Мальдіви для тебе та твоєї діви”. ЇЇ переможниця вже планує свою подорож на архіпелаг коралових островів посеред Індійського океану.