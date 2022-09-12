Воруют даже спортивные снаряды. Оккупанты бегут из Харьковской области и мародерят

По данным разведки, оккупанты пытаются бежать вглубь захваченных территории. Часть российских войск идет в Белгородскую область РФ.

Подразделения так называемой "ДНР", которые дислоцировались в Изюме, отступили на 60 километров от города. Оккупанты не имели боеприпасов и топлива.

"Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация - об успешном наступлении рашистов", - говорится в сообщении.

Убегая, российские солдаты обворовывают местных жителей. Оккупанты отбирают у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Иногда заходят в школы, выносят даже турники и спортивные снаряды.

В одном из сел российские военные угнали автобус и бросили его в 6 километрах. В нем обнаружили 36 тел оккупантов.