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Воруют даже спортивные снаряды. Оккупанты бегут из Харьковской области и мародерят

Фото: оккупанты в Харьковской области массово мародерят, убегая (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска массово бегут из Харьковской области. При этом оккупанты мародерят, обворовывая дома и даже школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, оккупанты пытаются бежать вглубь захваченных территории. Часть российских войск идет в Белгородскую область РФ.

Подразделения так называемой "ДНР", которые дислоцировались в Изюме, отступили на 60 километров от города. Оккупанты не имели боеприпасов и топлива.

"Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация - об успешном наступлении рашистов", - говорится в сообщении.

Убегая, российские солдаты обворовывают местных жителей. Оккупанты отбирают у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Иногда заходят в школы, выносят даже турники и спортивные снаряды.

В одном из сел российские военные угнали автобус и бросили его в 6 километрах. В нем обнаружили 36 тел оккупантов.

Напомним, в недавно опубликованном разговоре российский солдат рассказал, что командиры сбежали, оставив подразделение без боеприпасов.

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