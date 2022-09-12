Воруют даже спортивные снаряды. Оккупанты бегут из Харьковской области и мародерят

Российские войска массово бегут из Харьковской области. При этом оккупанты мародерят, обворовывая дома и даже школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
По данным разведки, оккупанты пытаются бежать вглубь захваченных территории. Часть российских войск идет в Белгородскую область РФ.
Подразделения так называемой "ДНР", которые дислоцировались в Изюме, отступили на 60 километров от города. Оккупанты не имели боеприпасов и топлива.
"Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация - об успешном наступлении рашистов", - говорится в сообщении.
Убегая, российские солдаты обворовывают местных жителей. Оккупанты отбирают у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры. Иногда заходят в школы, выносят даже турники и спортивные снаряды.
В одном из сел российские военные угнали автобус и бросили его в 6 километрах. В нем обнаружили 36 тел оккупантов.
Напомним, в недавно опубликованном разговоре российский солдат рассказал, что командиры сбежали, оставив подразделение без боеприпасов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.