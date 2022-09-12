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Крадуть навіть спортивні снаряди. Окупанти тікають з Харківської області та мародерять

Фото: окупанти у Харківській області масово мародерять, втікаючи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська масово втікають з Харківської області. При цьому окупанти мародерять, обкрадаючи будинки та навіть школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, окупанти намагаються втекти вглиб захоплених території. Частина російських військ йде до Бєлгородської області РФ.

Підрозділи так званої "ДНР", які дислокувалися в Ізюмі, відступили на 60 кілометрів від міста. Окупанти не мали боєприпасів та палива.

"Їхні родичі шоковані розповідями про наступ України, оскільки в російських ЗМІ озвучується зворотна інформація - про успішний наступ рашистів", - йдеться у повідомленні.

Втікаючи, російські солдати обкрадають місцевих жителів. Окупанти відбирають в українців генератори, телефони, комп'ютери. Іноді заходять у школи, виносять навіть турніки та спортивні снаряди.

В одному з сіл російські військові вкрали автобус та кинули його за 6 кілометрів. В ньому виявлено 36 тіл окупантів.

Нагадаємо, у нещодавно опублікованій розмові російський солдат розповів, що командири втекли, залишивши підрозділ без боєприпасів.

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