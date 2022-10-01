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"Ворскла" здобула першу перемогу в сезоні та відправила "Інгулець" у зону вильоту УПЛ

Фото: "Ворскла" зуміли втримати перемогу в меншості (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою полтавської "Ворскла" над "Інгульцем" із Петрова закінчився матч 5-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Інгулець" – "Ворскла" – 0:1

Голи: Олійник, 34

Вилучення: Пердута, 72 (В, пряма червона картка)

Полтавці взялися до справи зі стартових хвилин і могли відкрити рахунок вже в дебюті. Степанюк після хаосу на подачі кутового двічі намагався переграти Підківку в ближньому бою, але так і не зміг проштовхнути м'яч у сітку.

Натомість після тривалого затишшя на полі "Ворскла" повела на 34-й хвилині. Це Марлісон у межах штрафного майданчика головою скинув на Степанюка, а той у падінні продовжив простріл далі – Олійник із кількох метрів був точним.

Забитий м'яч заспокоїв гру. Жодна з команд до перерви так і не змогла створити бодай натяку на небезпечний момент. Здебільшого боротьба тривала в центрі поля без переходу до активних атакувальних випадів.

У другій половині хід подій змінився не надто. Лише на 68-й хвилині Одарюк вискочив на оперативний простір у карній зоні полтавців, але його постріл пройшов над воротами.

Додатковий шанс зрівняти рахунок "Інгулець" отримав згодом. Пердута в простій ситуації завалив того ж Одарюка перд власним штрафним майданчиком і пішов відпочивати достроково. Проте, Різник витягнув із-під поперечини прицільний удар Кухарука зі штрафного.

Зрештою, навіть у меншості "Ворскла" фактично не надала номінальним господарям жодного шансу відквитати гол. Команда Віктора Скрипника здобула прем'єрну перемогу в сезоні та піднялася із зони вильоту до середини турнірної таблиці.

До слова, напередодні "Металіст 1925" завдав першої поразки "Колосу" в сезоні Прем'єр-ліги.

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