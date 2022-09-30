"Металіст 1925" у меншості впевнено переграв "Колос" у Прем'єр-лізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Металіст 1925" – "Колос" – 2:0

Голи: Мартинюк, 10 (пенальті), Русин, 30

Вилучення: Капінус, 24 (М, пряма червона картка)

Харків'яни зуміли оформити швидкий м'яч. Під час стандарту в своєму штрафному майданчику сфолив Оріховський – пенальті. До позначки підійшов Мартинюк і впевнено пробив у кут воріт Волинця.

Відразу ж "Металіст 1925" міг подвоїти перевагу. Це Ременюк увірвався до карної зони ковалівців і завдав діагонального удару в дальній кут. Проте, цього разу воротар гостей перевів м'яч на кутовий.

Натомість ключовим у матчі міг стати епізод на 24-й хвилині. Болбат у контратаці "Колоса" намагався втекти на побачення з голкіпером, але його зніс Капінус і побачив пряму червону за фол останньої надії. Покарання могло стати подвійним, та голкіпер харків'ян витягнув із дев'ятки постріл Оріховського зі штрафного.

"Металіст 1925", однак, швидко стабілізував гру. А на 30-й номінальні господарі забили вдруге з допомогою стандарту. Борячук на подачі кутового на ближній стійці продовжив далі подачу, а Русин в один дотик замкнув дальню – 2:0!

"Колос" сяк-так оговтався вже після перерви. Двічі в епіцентрі подій опинився Безбородько. Спершу форвард ковалівців пробив над воротами з кута штрафного, а згодом пробив із меж карної зони з рикошетом – м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Згодом до справи взявся Мякушко. Його перший постріл із середньої дистанції просвистів поруч зі стійкою. Натомість із другим впевнено впорався Мозіль.

Зрештою, "Металіст 1925" навіть у меншості зумів втримати перемогу над суперником. "Колос" втратив можливість закріпити лідерство в чемпіонаті й тепер за додатковими показниками поступається "Шахтарю".