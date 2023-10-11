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"Ворскла" зазнала розгрому від "Роми" в жіночій Лізі чемпіонів

Фото: Полтавки не змогли зупинити "вовчиць" (Facebook/FC Vorskla Poltava Women)
Автор: Антон Федорців

Жіноча команда полтавської "Ворскли" програла італійській "Ромі" перший матч фінального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, кваліфікація, фінал

"Рома" – "Ворскла" – 3:0

Голи: Вінс, 15, Джульяно, 58, Джачінті, 64

 

Римлянки зуміли забити швидкий м'яч. "Вовчицям" приніс успіх випад на 15-й хвилині. У затяжній атаці господарок поля воротарка полтавської команди Самсон і поперечина двічі врятували "Ворсклу", але Вінс на добиванні відправила м'яч у сітку.

На старті другої половини "Рома" шокувала чемпіона України ще двома голами. На 58-й хвилині Джульяно подвоїла перевагу римлянок, замкнувши навіс Хааві з правого флангу. А ще за якихось шість хвилин Джачінті з лінії воротарського пробила під поперечину.

Фінальні півгодини після такого перетворилися на формальність. "Рома" зробила вагому заявку на вихід до основного етапу турніру. Матч-відповідь команди зіграють 18 жовтня у Римі.

"Ворскла" потрапила до Ліги чемпіонів у статусі чемпіона України. Полтавки тріумфально завершили попередній сезон вітчизняної першості. Жіноча команда "Ворскли" набрала 66 очок і на дев'ять пунктів випередила криворізький "Кривбас".

До слова, раніше "Шахтар" переграв "Антверпен" на виїзді в групі Ліги чемпіонів.

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