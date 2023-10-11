"Ворскла" потерпела разгром от "Ромы" в женской Лиге чемпионов

Лига чемпионов, квалификация, финал

"Рома" – "Ворскла" – 3:0

Голы: Винс, 15, Джульяно, 58, Джачинти, 64

Римлянки сумели забить быстрый мяч. "Волчицам" принес успех выпад на 15-й минуте. В затяжной атаке хозяек поля вратарь полтавской команды Самсон и перекладина дважды спасли "Ворсклу", но Винс на добивании отправила мяч в сетку.

На старте второй половины "Рома" шокировала чемпиона Украины еще двумя голами. На 58-й минуте Джульяно удвоила преимущество римлянок, замкнув навес Хаави с правого фланга. А еще через шесть минут Джачинти с линии вратарской пробила под перекладину.

Финальные полчаса после такого превратились в формальность. "Рома" сделала весомую заявку на выход в основной этап турнира. Ответный матч команды сыграют 18 октября в Риме.

"Ворскла" попала в Лигу чемпионов в статусе чемпиона Украины. Полтавки триумфально завершили предыдущий сезон отечественного первенства. Женская команда "Ворсклы" набрала 66 очков и на девять пунктов опередила криворожский "Кривбасс".