"Ворскла" завдяки голам легіонерів переграла "Минай" в УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Ворскла" – "Минай" – 2:0

Голи: Сефері, 19, Марлісон, 64

У дебюті зустрічі першими підхід до воріт суперника організували номінальні гості. На 6-й хвилині Твердохліб вискочив на ударну позицію на правому краю штрафного майданчика, але пробив точно в руки Різнику.

Зате полтавці реалізували фактично перший свій момент. Юрченко віддав передачу вперед на Олійника, який на лінії штрафного обіграв оборонців і відкинув Сефері – албанець підготував удар і потужно пробив у дальній кут воріт Бандури.

До перерви "Минай" двічі міг зрівняти рахунок. Перша нагода виникла на 30-й хвилині, коли під час кутового Сефері підправив м'яч у власні ворота, але впевнено зіграв Різник. Перед перервою кіпер відбив перед собою дальній удар Нємчанінова.

Натомість старт другої половини вийшов спокійним. Закарпатці не змогли нав'язати "Ворсклі" конкуренцію, а згодом пропустили вдруге. Це Кравець прострілив від лінії поля, а Марлісон в один дотик відправив м'яч у сітку вже порожніх воріт.

Майже відразу закарпатці могли розмочити рахунок, але Твердохліб пробив головою у поперечину. Надалі ж гра перейшла в спокійне русло, хоча в доданий арбітром час полтавці могли забити втретє, але дива реакції після пострілу Нестеренка проявив Бандура.

Завдяки перемозі "Ворскла" піднялася на 8-ме місце. В активі полтавців 11 очок. Тим часом "Минай" – 11-й із дев'ятьма пунктами.