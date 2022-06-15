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"Ворскла" узнала соперника в квалификации Лиги конференций

Фото: Полтавчане получили соперника в квалификации Лиги конференций (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций 2022/23, с которого в турнире возьмет старт полтавская "Ворскла".

Про це повідомляє РБК-Україна со ссылкой на результаты жеребьевки.

Представитель УПЛ встретится со шведским АИКом. Матчи этой стадии Лиги конференции запланированы на 21 и 28 июля.

Победитель пары "Ворскла" – АИК выйдет в 3-й раунд квалификации. С него в борьбу за трофей вступит еще один украинский клуб – луганская "Заря".

К еврокубковому противостоянию полтавчан будет готовить новый тренерский штаб. Предыдущий наставник "Ворсклы" Юрий Максимов ушел из команды в конце мая. Новым коучем команды должен стать Виктор Скрипник.

В прошлом году "Ворскла" вступила на еврокубковый путь на той же стадии Лиги конференций. Правда, пройти первый для себя этап не смогла, уступив финскому КуПСу.

К слову, киевское "Динамо" узнало соперника в квалификации Лиги чемпионов.

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