"Ворскла" узнала соперника в квалификации Лиги конференций

Представитель УПЛ встретится со шведским АИКом. Матчи этой стадии Лиги конференции запланированы на 21 и 28 июля.

Победитель пары "Ворскла" – АИК выйдет в 3-й раунд квалификации. С него в борьбу за трофей вступит еще один украинский клуб – луганская "Заря".

К еврокубковому противостоянию полтавчан будет готовить новый тренерский штаб. Предыдущий наставник "Ворсклы" Юрий Максимов ушел из команды в конце мая. Новым коучем команды должен стать Виктор Скрипник.

В прошлом году "Ворскла" вступила на еврокубковый путь на той же стадии Лиги конференций. Правда, пройти первый для себя этап не смогла, уступив финскому КуПСу.