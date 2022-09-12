"Ворскла" удержала ничью с "Александрией" в матче УПЛ с отмененным голом

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Ворскла" – "Александрия" – 0:0

Более активно матч начали номинальные гости. Александрийцы начали давить на редуты полтавчан со стартовых минут, но могли и пропустить в дебюте. Кравец ворвался в штрафную с левого фланга и мощно пробил в дальнюю стойку.

А на 8-й минуте "Александрия" оформила гол. Калитвинцев подал угловой с левого фланга, который на ближней стойке переправил в ворота Бондаренко. Но на беду "желто-черных" на матче работала бригада VAR. Судьи просмотрели эпизод и отыскали фол Бабогло против Зайкова, который не смог помешать александрийцам забить.

Гости смирились и впоследствии создали еще одну возможность забить. Это неутомимый Калитвинцев снова опасно подавал во владения Ризныка, но голкипер сборной Украины среагировал на закрученный кросс хавбека александрийцев. После этого момента "Ворскла" сумела отодвинуть игру от собственных ворот и до перерыва эпицентр событий сместился в середину поля.

Новая опасность у ворот полтавчан возникла на старте второй половины. Это Кожушко классно сыграл на подборе и пробил под перекладину. Однако Ризнык продемонстрировал чудеса реакции и парировал выстрел хавбека. В ответ "Ворскла" еще раз проверила на прочность каркас ворот – Кравец навешивал со стандарта на правом фланге, а мяч неожиданно влетел в перекладину!

Постепенно потуги обеих команд снова скатились к стыкам в центре поля. Следующий полумомент болельщикам пришлось ждать до финальной 10-минутки. Забить снова могла "Александрия", но Дришлюк с разворота после передачи Демченко пробил во вратаря.

В финальные минуты александрийцы устроили настоящий штурм владений Ризныка. Вот бдительность кипера ударом со средней дистанции с рикошетом проверил Калитвинцев (сэйв). Вскоре Волошин пробил низом мимо ворот. А со штрафного тот же Калитвинцев пробил в стенку... и позволил "Ворскле" набрать первое очко в сезоне.