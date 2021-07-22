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"Ворскла" сыграла вничью с финским "КуПС" в первом матче на Лиге конференций

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Финляндия , Четверг 22 июля 2021 21:50
"Ворскла" сыграла вничью с финским "КуПС" в первом матче на Лиге конференций Фото: "Ворскла" сыграла в ничью с финским "КуПС" в первом матче на Лиге конференций (Getty Images
Автор: Сергей Пышкин

"Ворскла" сыграла вничью с финским КуПС в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Уже на следующей неделе, команды встретятся в Полтаве.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Уже на пятой минуте встречи, футболист клуба "КуПС" Аньекпено Удо открыл счет после дальнего удара в ворота полтавчан. После того, как "Ворскле" удалось перехватить инициативу, Ибрагим Кане сравнял счет, а Оливье Тилль вывел полтавский клуб вперед вследствие удачного пенальти во время второго тайма.

Впрочем, в конце игры, за несколько секунд до финального свистка, финнам все же удалось выровнять счет опять - Диого Томас спас свою команду после того, как забил мяч в ворота полтавчан.

Следующая встреча запланирована уже на следующей неделе в Полтаве.

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Полтава Финляндия Футбол
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