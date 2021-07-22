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"Ворскла" зіграла внічию з фінським "КуПС" у першому матчі на Лізі конференцій

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Фінляндія , Четвер 22 липня 2021 21:50
"Ворскла" зіграла внічию з фінським "КуПС" у першому матчі на Лізі конференцій Фото: "Ворскла" зіграла в нічию з фінським "КуПС" у першому матчі на Лізі конференцій (Getty Images
Автор: Сергій Пишкін

"Ворскла" зіграла внічию з фінським КуПС в рамках першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА. Вже наступного тижня, команди зустрінуться в Полтаві.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Вже на п’ятій хвилині зустрічі, футболіст клубу "КуПС" Аньекпено Удо відкрив рахунок після дальнього удару у ворота полтавчан. Після того, як "Ворсклі" вдалося перехопити ініціативу, Ібрагім Кані зрівняв рахунок, а Олів’є Тілль вивів полтавський клуб вперед внаслідок вдалого пенальті під час другого тайму.

Втім, в кінці гри, за декілька секунд до фінального свистка, фінам все ж таки вдалося вирівняти рахунок знову - Діого Томас врятував свою команду після того, як забив м'яч у ворота полтавчан.

Наступна зустріч запланована вже наступного тижня в Полтаві.

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