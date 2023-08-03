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"Ворскла" програла "Ділі" виїзний матч Ліги конференцій та покинула єврокубки

Фото: Грузинський колектив із українцями в складі пройшов у 3-й раунд (instagram.com/fcvp.official)
Автор: Антон Федорців

"Діла" з грузинського Горі переграла полтавську "Ворсклу" в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

"Діла" – "Ворскла" – 3:1 (перший матч – 1:2)

Голи: Парулава, 45, Ковталюк, 71, Гейл, 86 – Степанюк, 74

З огляду на результат першої зустрічі, грузинська команда пішла вперед великими силами з перших хвилин. Та хоч "Діла" і захопила територіальну ініціативу, але до справді небезпечних моментів справа дійшла нескоро. Аж на 22-й хвилині пройшов простріл Гейла, але Ковталюк не зміг переправити м'яч у сітку.

Згодом український нападник грузинських "оборонців" змарнував нагоду в схожій ситуації. Однак, "Діла" зуміла повести в рахунку ще до перерви. У затяжній атаці господарів Сантос поцілив у хрестовину, а Парулава на добиванні випередив оборону полтавців.

Веселіше стало по перерві. Ось полтавець Кане та горієць Гейл обмінялися перспективними ударами поруч зі стійками. На 66-й Бацула ледь не відправив м'яч у власні ворота, але Ісенко показав дива реакції та врятував "Ворсклу". Та другий гол назрівав.

І таки стався на 71-й хвилині. Ковталюк уник офсайдної пастки та увірвався до штрафного майданчика, обійшов голкіпера та влучно пробив у порожні ворота. Тепер далі проходила "Діла".

Утім, гості відразу додали обертів і швидко зрівняли рахунок у двоматчевому протистоянні. Бацула пасом із лівого флангу намагався відшукати Нестеренка в межах штрафного, але м'яч проскочив далі. Сферу підхопив Степанюк і проштовхнув повз воротаря.

Однак, бодай до овертайму "Ворскла" дотягнути не змогла. На 86-й хвилині невтомний Гейл отримав передачу перед карною зоною полтавців і класно пробив у лівий кут. Асистентом став Дзоценідзе.

Команда Віктора Скрипника хаотично атакувала у фінальні хвилини та створила лише напівнагоди. Зокрема, в останній атаці Нестеренко головою пробив після навісу Степанюка. Та м'яч пройшов над воротами, тож далі йде "Діла" українця Андрія Демченка.

До слова, раніше "Дніпро-1" вилетів із Ліги чемпіонів після протистоння з "Панатінаїкосом".

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