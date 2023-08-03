RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Ворскла" проиграла "Диле" выездной матч Лиги конференций и покинула еврокубки

Фото: Грузинский коллектив с украинцами в составе прошел в 3-й раунд (instagram.com/fcvp.official)
Автор: Антон Федорцив

"Дила" из грузинского Гори обыграла полтавскую "Ворсклу" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

"Дила" – "Ворскла" – 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Парулава, 45, Ковталюк, 71, Гейл, 86 – Степанюк, 74

Учитывая результат первой встречи, грузинская команда пошла вперед большими силами с первых минут. Хотя "Дила" и захватила территориальную инициативу, но до действительно опасных моментов дело дошло нескоро. Аж на 22-й минуте прошел прострел Гейла, но Ковталюк не смог переправить мяч в сетку.

Впоследствии украинский нападающий грузинских "защитников" упустил возможность в похожей ситуации. Однако "Дила" сумела повести в счете еще до перерыва. В затяжной атаке хозяев Сантос попал в крестовину, а Парулава на добивании опередил оборону полтавчан.

Веселее стало после перерыва. Вот полтавчанин Кане и гориец Гейл обменялись перспективными ударами рядом со штангами. На 66-й Бацула едва не отправил мяч в свои ворота, но Исенко показал чудеса реакции и спас "Ворсклу". Но второй гол назревал.

И все же случился на 71-й минуте. Ковталюк избежал офсайдной ловушки и ворвался в штрафную, обошел голкипера и точно пробил в пустые ворота. Теперь дальше проходила "Дила".

Впрочем, гости сразу прибавили обороты и быстро сравняли счет в двухматчевом противостоянии. Бацула пасом с левого фланга пытался отыскать Нестеренко в пределах штрафной, но мяч проскочил дальше. Сферу подхватил Степанюк и протолкнул мимо вратаря.

Однако хотя бы до овертайма "Ворскла" дотянуть не смогла. На 86-й минуте неутомимый Гейл получил передачу перед штрафной полтавчан и классно пробил в левый угол. Ассистентом стал Дзоценидзе.

Команда Виктора Скрипника хаотично атаковала в финальные минуты и создала только полувозможности. В частности, в последней атаке Нестеренко головой пробил после навеса Степанюка. Но мяч прошел выше ворот, поэтому дальше идет "Дила" украинца Андрея Демченко.

К слову, ранее "Днепр-1" вылетел из Лиги чемпионов после противостояния с "Панатинаикосом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВорсклаУЕФА