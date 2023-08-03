"Ворскла" проиграла "Диле" выездной матч Лиги конференций и покинула еврокубки

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд, ответные матчи

"Дила" – "Ворскла" – 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Парулава, 45, Ковталюк, 71, Гейл, 86 – Степанюк, 74

Учитывая результат первой встречи, грузинская команда пошла вперед большими силами с первых минут. Хотя "Дила" и захватила территориальную инициативу, но до действительно опасных моментов дело дошло нескоро. Аж на 22-й минуте прошел прострел Гейла, но Ковталюк не смог переправить мяч в сетку.

Впоследствии украинский нападающий грузинских "защитников" упустил возможность в похожей ситуации. Однако "Дила" сумела повести в счете еще до перерыва. В затяжной атаке хозяев Сантос попал в крестовину, а Парулава на добивании опередил оборону полтавчан.

Веселее стало после перерыва. Вот полтавчанин Кане и гориец Гейл обменялись перспективными ударами рядом со штангами. На 66-й Бацула едва не отправил мяч в свои ворота, но Исенко показал чудеса реакции и спас "Ворсклу". Но второй гол назревал.

И все же случился на 71-й минуте. Ковталюк избежал офсайдной ловушки и ворвался в штрафную, обошел голкипера и точно пробил в пустые ворота. Теперь дальше проходила "Дила".

Впрочем, гости сразу прибавили обороты и быстро сравняли счет в двухматчевом противостоянии. Бацула пасом с левого фланга пытался отыскать Нестеренко в пределах штрафной, но мяч проскочил дальше. Сферу подхватил Степанюк и протолкнул мимо вратаря.

Однако хотя бы до овертайма "Ворскла" дотянуть не смогла. На 86-й минуте неутомимый Гейл получил передачу перед штрафной полтавчан и классно пробил в левый угол. Ассистентом стал Дзоценидзе.

Команда Виктора Скрипника хаотично атаковала в финальные минуты и создала только полувозможности. В частности, в последней атаке Нестеренко головой пробил после навеса Степанюка. Но мяч прошел выше ворот, поэтому дальше идет "Дила" украинца Андрея Демченко.