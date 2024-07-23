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"Ворскла" показала нову форму та запустила міжнародний скандал: світовий бренд під ударом

Полтава, Вівторок 23 липня 2024 10:55
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"Ворскла" показала нову форму та запустила міжнародний скандал: світовий бренд під ударом Фото: "Зелено-білі" на фініші минулого сезону (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Полтавська "Ворскла" презентувала ігрові комплекти на прийдешній сезон. Основний варіант екіпірування викликав ефект дежавю в уважних уболівальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Середняк української Прем'єр-ліги показав три форми на сезон 2024/25. Домашній, виїзний та альтернативний комплекти підготував американський бренд Nike.

Основний варіант "Ворскли" зазнав найбільших змін. Після тривалої перерви полтавці гратимуть у комплекті з горизонтальними смугами. До традиційних барв команди – зеленої та білої – дизайнери трохи несподівано додали чорну.

Причина такого рішення з'ясувалася згодом. Прискіпливі фанати виявили, що нова основна форма "Ворскли" стала повторенням ігрового комплекту лісабонського "Спортінга". Nike виявився технічним спонсором обох клубів.

"Комплект узгоджувався ексклюзивно з Nike. Про цю проблему вже повідомили, ми вирішуємо питання на найвищому рівні спільно з брендом", – наводить позицію керівництва "Спортінга" A Bola.

Фото: Нова форма "Ворскли" (instagram.com/fcvp.official)

Фото: "Ексклюзивна" форма "Спортінга" (instagram.com/sportingcp)

До слова, напередодні УПЛ провела жеребкування міні-турніру за місце "Дніпра-1".

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