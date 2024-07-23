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"Ворскла" показала новую форму и запустила международный скандал: мировой бренд под ударом

Полтава, Вторник 23 июля 2024 10:55
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"Ворскла" показала новую форму и запустила международный скандал: мировой бренд под ударом Фото: "Зелено-белые" на финише прошлого сезона (vorskla.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Полтавская "Ворскла" презентовала игровые комплекты на грядущий сезон. Основной вариант экипировки вызвал эффект дежавю у внимательных болельщиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

Середняк украинской Премьер-лиги показал три формы на сезон 2024/25. Домашний, выездной и альтернативный комплекты подготовил американский бренд Nike.

Основной вариант "Ворсклы" претерпел наибольшие изменения. После длительного перерыва полтавчане будут играть в комплекте с горизонтальными полосами. К традиционным цветам команды – зеленому и белому – дизайнеры немного неожиданно добавили черный.

Причина такого решения выяснилась впоследствии. Придирчивые фанаты обнаружили, что новая основная форма "Ворсклы" стала повторением игрового комплекта лиссабонского "Спортинга". Nike оказался техническим спонсором обоих клубов.

"Комплект согласовывался эксклюзивно с Nike. Об этой проблеме уже сообщили, мы решаем вопрос на самом высоком уровне совместно с брендом", – приводит позицию руководства "Спортинга" A Bola.

Фото: Новая форма "Ворсклы" (instagram.com/fcvp.official)

Фото: "Эксклюзивная" форма "Спортинга" (instagram.com/sportingcp)

К слову, накануне УПЛ провела жеребьевку мини-турнира за место "Днепра-1".

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