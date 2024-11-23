"Ворскла" з перемогою над ЛНЗ піднялася в топ-8 Прем'єр-ліги

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Ворскла" – ЛНЗ – 2:0

Голи: Мякушко, 30, Ієде, 54

Вилучення: Саліху, 70 (Л, друга жовта картка)

Попри вологий газон, довго команди не запрягали – обмінялися моментами в дебюті. Дальній постріл Крупського під стійку парирував воротар "насінників" Кучеренко. Натомість Яшарі не зміг перекинути м'яч через Ісенка після виходу голкіпера господарів із воріт.

Поступово гра заспокоїлася, а на екваторі тайму суперники перейшли до глибоких закидань. Тим несподіванішим став гол "Ворскли" на 30-й хвилині. Мякушко перед лівим кутом штрафного отримав поперечну передачу Ієде, повз двох оборонців пішов у центр і поклав у кут із лінії майданчика.

Подвоїти перевагу полтавці могли перед перервою, але Кане пробив у руки кіперу. На старті же другої половини впродовж однієї атаки відправити м'яч у сітку не змогли Ндукве та Ієде. Кучеренко двічі парирував добивання нападників "Ворскли" після навісу з правого флангу.

Та другий гол команди Юрія Максимова відверто назрів. На 54-й хвилині розкішний пас верхом видав Кане. У вільний простір увірвався Ієде та в дотик пробив повз воротаря, який вибіг нападнику назустріч – 2:0.

ЛНЗ спробував перехопити ініціативу. Однак, у підопічних Андреса Карраско геть не клеїлося в атаці. Бажання відігратися вилилося хіба що в сутичку двох команди. За її результатами Саліху пішов відпочивати достроково з другим "гірчичником" у пасиві.

Зрештою, "Ворскла" втримала переможний рахунок і перемогла вдруге поспіль після 9-матчевої серії без перемог. Колектива Максимова піднявся на 8-ме місце в турнірній таблиці (16 очок). Тим часом ЛНЗ поки йде на 7-й сходинці (18 пунктів).