"Ворскла" с победой над ЛНЗ поднялась в топ-8 Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Ворскла" – ЛНЗ – 2:0

Голы: Мякушко, 30, Иеде, 54

Удаление: Салиху, 70 (Л, вторая желтая карточка)

Несмотря на влажный газон, команды долго не запрягали – обменялись моментами в дебюте. Дальний выстрел Крупского под штангу парировал вратарь "семенников" Кучеренко. Яшари же не смог перебросить мяч через Исенко после выхода голкипера хозяев из ворот.

Постепенно игра успокоилась, а на экваторе тайма соперники перешли к глубоким забросам. Тем более неожиданным стал гол "Ворсклы" на 30-й минуте. Мякушко перед левым углом штрафной получил поперечную передачу Иеде, мимо двух защитников ушел в центр и уложил в угол с линии площадки.

Удвоить преимущество полтавчане могли перед перерывом, но Кане пробил в руки киперу. На старте же второй половины в течение одной атаки отправить мяч в сетку не смогли Ндукве и Иеде. Кучеренко дважды парировал добивание нападающих "Ворсклы" после навеса с правого фланга.

Но второй гол команды Юрия Максимова откровенно назрел. На 54-й минуте роскошный пас верхом выдал Кане. В свободное пространство ворвался Иеде и в прикосновение пробил мимо вратаря, который выбежал нападающему навстречу – 2:0.

ЛНЗ попытался перехватить инициативу. Однако у подопечных Андреса Карраско совершенно не клеилось в атаке. Желание отыграться вылилось разве что в стычку двух команд. По ее результатам Салиху пошел отдыхать досрочно со вторым горчичником в пассиве.

В конце концов, "Ворскла" удержала победный счет и выиграла второй раз подряд после 9-матчевой серии без побед. Коллектив Максимов поднялся на 8-е место в турнирной таблице (16 очков). Тем временем ЛНЗ пока идет на 7-й строчке (18 пунктов).