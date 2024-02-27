"Ворскла" отримала дозвіл на матчі з глядачами: яка квота середняка УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

"Зелено-білі" узгодили з Полтавською ОВА проведення поєдинків чемпіонату України з глядачами на стадіоні "Ворскла" імені Бутовського.

На трибуни домашньої арени полтавці зможуть допустити 1000 вболівальників. Перший матч, який зможуть відвідати фанати "Ворскли" – проти рівненського "Вереса" 2 березня. Квиток на трибуни коштуватиме 150 грн, а всі виручені кошти "зелено-білі" передадуть на потреби ЗСУ.

УПЛ повернулася після зимової паузи поєдинками 18-го туру 23-26 лютого. На половину матчів допустили вболівальників за спеціальними квотами. Щоправда, низку зустрічей туру переривали на тривалий час через повітряні тривоги.

"Ворскла" перший матч у другій частині сезону програла. Полтавці під керівництвом Сергія Долганського мінімально поступилися луганській "Зорі" на виїзді. До того ж, оборонець команди Ілля Крупський був вилучений у другому таймі.