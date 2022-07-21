"Ворскла" одолела АИК в феерическом матче квалификации Лиги конференций

Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

"Ворскла" – АИК – 3:2

Голы: Степанюк, 4, Козыренко, 24, Челядин, 69 – Стефанелли, 17, Ларссон, 44

Полтавчане повели в счете уже на 4-й минуте. Это Степанюк головой замкнул навес Козыренко с левого фланга. Шведы ответили уже через 13 оборотов секундной стрелки – Стефанелли со второй попытки переиграл Ризныка в ближнем бою после передачи Гуссейна.

"Ворскла", однако, быстро восстановила свое преимущество. Пердута пасом от линии поля нашел Козыренко на линии штрафной, а тот первым касанием принял и вторым левой точно пробил в дальний угол.

Отыгрался АИК перед перерывом. Звездный ветеран Ларссон сыграл на подборе и пушечным выстрелом метров с 15-ти заставил Ризныка во второй раз вынимать мяч из сетки собственных ворот.

Второй тайм таким же богатым на голы не стал. Однако команде Виктора Скрипника хватило и одного мяча для победы. На 69-й минуте Челядин подхватил сферу после борьбы в центре поля и исполнил шедевр – удар метров с 35-ти и мяч от стойки затрепетал в сетке.

Итак, "Ворскла" оформила неожиданную победу. Ответный матч состоится на том же стадионе через неделю. Победитель пары в 3-м раунде встретится с сильнейшим в противостоянии "Валмиера" – "Шкендия".