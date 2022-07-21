"Ворскла" здолала АІК у феєричному матчі кваліфікації Ліги конференцій

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд

"Ворскла" – АІК – 3:2

Голи: Степанюк, 4, Козиренко, 24, Челядін, 69 – Стефанеллі, 17, Ларссон, 44

Полтавці повели в рахунку вже на 4-й хвилині. Це Степанюк головою замкнув навіс Козиренка з лівого флангу. Шведи відповіли вже за 13 обертів секундної стрілки – Стефанеллі з другої спроби переграв Різника в ближньому бою після передачі Гуссейна.

"Ворскла", однак, швидко відновила свою перевагу. Пердута пасом від лінії поля знайшов Козиренка на лінії штрафного, а той першим дотиком прийняв і другим лівою точно пробив у дальній кут.

Відігрався АІК перед перервою. Зірковий ветеран Ларссон зіграв на підборі й гарматним пострілом метрів із 15-ти змусив Різника вдруге виймати м'яч із сітки власних воріт.

Другий тайм таким же багатим на голи не видався. Проте, команді Віктора Скрипника вистачило й одного м'яча для перемоги. На 69-й хвилині Челядін підхопив сферу після боротьби в центрі поля й виконав шедевр – удар метрів із 35-ти й м'яч від стійки затріпотів у сітці.

Отже, "Ворскла" оформила несподівану перемогу. Матч-відповідь відбудеться на тому ж стадіоні за тиждень. Переможець пари в 3-му раунді зустрінеться з сильнішим у протистоянні "Валмієра" – "Шкендія".