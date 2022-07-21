RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ворскла" здолала АІК у феєричному матчі кваліфікації Ліги конференцій

Фото: Перед стартовим свистком у Стокгольмі (twitter.com/aikfotboll)
Автор: Антон Федорців

Перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2022/23 між полтавською "Ворсклою" і шведським АІКом завершився перемогою представника України в єврокубках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, 2-й кваліфікаційний раунд

"Ворскла" – АІК – 3:2

Голи: Степанюк, 4, Козиренко, 24, Челядін, 69 – Стефанеллі, 17, Ларссон, 44

Полтавці повели в рахунку вже на 4-й хвилині. Це Степанюк головою замкнув навіс Козиренка з лівого флангу. Шведи відповіли вже за 13 обертів секундної стрілки – Стефанеллі з другої спроби переграв Різника в ближньому бою після передачі Гуссейна.

"Ворскла", однак, швидко відновила свою перевагу. Пердута пасом від лінії поля знайшов Козиренка на лінії штрафного, а той першим дотиком прийняв і другим лівою точно пробив у дальній кут.

Відігрався АІК перед перервою. Зірковий ветеран Ларссон зіграв на підборі й гарматним пострілом метрів із 15-ти змусив Різника вдруге виймати м'яч із сітки власних воріт.

Другий тайм таким же багатим на голи не видався. Проте, команді Віктора Скрипника вистачило й одного м'яча для перемоги. На 69-й хвилині Челядін підхопив сферу після боротьби в центрі поля й виконав шедевр – удар метрів із 35-ти й м'яч від стійки затріпотів у сітці.

Отже, "Ворскла" оформила несподівану перемогу. Матч-відповідь відбудеться на тому ж стадіоні за тиждень. Переможець пари в 3-му раунді зустрінеться з сильнішим у протистоянні "Валмієра" – "Шкендія".

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ворскла