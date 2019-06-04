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"Ворскла" призначила Косівського повноцінним тренером

Новини » Спорт    04.06.2019 - 21:41
"Ворскла" призначила Косівського повноцінним тренером
Фото: Віталій Косовський (facebook.com/fcvorskla)

Спеціаліст позбувся приставки в.о.

Віталій Косовський призначений головним тренером полтавської "Ворскли". Про це повідомляє прес-служба клубу.

Термін трудового договору тренера з клубом розрахований на один рік з можливістю продовження ще на два.

Спеціаліст протягом другого етапу УПЛ сезону 2018/19 був лише виконуючим обов'язки головного тренера після того, як "Ворскла" розлучилася з Василем Сачко.

За підсумками сезону полтавчани зайняли 7 місце в УПЛ і тим самим стали кращою командою другої шістки.

Нагадаємо, новим головним тренером "Зорі" став Віктор Скрипник. Контракт з наставником підписаний строком на три роки. Луганчани завершили сезон в УПЛ на 5 місці і зіграють в Лізі Європи.

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