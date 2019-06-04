"Ворскла" призначила Косівського повноцінним тренером

Спеціаліст позбувся приставки в.о.
Віталій Косовський призначений головним тренером полтавської "Ворскли". Про це повідомляє прес-служба клубу.
Термін трудового договору тренера з клубом розрахований на один рік з можливістю продовження ще на два.
Віталій #Косовський - ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР КОМАНДИ!— ФК Ворскла (@vorsklacomua) June 4, 2019
Vitaliy #Kosovsky - general manager!
Vitaliy #Kosovsky - entraîneur-chef de l'équipe!
Vitaliy #Kosovsky - entrenador en jefe del equipo!
Vitaliy @Kosovsky - チームのヘッドコーチ #FCVP #Ворскла pic.twitter.com/l0hOxTwime
Спеціаліст протягом другого етапу УПЛ сезону 2018/19 був лише виконуючим обов'язки головного тренера після того, як "Ворскла" розлучилася з Василем Сачко.
За підсумками сезону полтавчани зайняли 7 місце в УПЛ і тим самим стали кращою командою другої шістки.
Нагадаємо, новим головним тренером "Зорі" став Віктор Скрипник. Контракт з наставником підписаний строком на три роки. Луганчани завершили сезон в УПЛ на 5 місці і зіграють в Лізі Європи.