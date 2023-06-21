"Ворскла" в Лізі конференцій: коло суперників звузилося до двох

П'ята команда за підсумками сезону Прем'єр-ліги отримала потенційних опонентів у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА. Полтавська "Ворскла" зустрінеться або зі словацьким ДАКом, або з грузинською "Ділою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відбулося жеребкування кваліфікації третього за рангом єврокубка. "Зелено-білі" розпочнуть турнірний шлях із другого кваліфікаційного раунду.

На ціій стадії змагань "Ворскла" потрапила в перелік несіяних команд. Її суперник визначиться за підсумками першого раунду в протистоянні ДАК – "Діла". З одним із цих клубів полтавці зустрінуться в двох матчах 2-го раунду кваліфікації. Дати поєдинків – 27 липня і 3 серпня.

У попередніх двох сезонах "Ворскла" стартувала на тій же стадії Ліги конференцій. Двічі спроби полтавців пройти далі завершувалися невдачами. В обох випадках "зелено-білі" вилітали від представників Півночі – фінського КуПСа та шведського АІКа.

Раніше "Дніпро-1" дізнався опонента в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. "Спорклубівці" за путівку в наступну стадію головного єврокубка поборються з грецьким "Панатінаїкосом". Натомість чемпіон України – донецький "Шахтар" потрапив у груповий етап.