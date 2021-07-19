"Ворскла" и "Колос" узнали соперников в Лиге Конференций

Полтавская "Ворскла" и "Колос" из Коваливки (Киевская область) узнали соперников по третьему раунду квалификации Лиги Конференций УЕФА. Но чтобы в него попасть, "Ворскле" еще нужно пройти финский "КуПС".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организации.

По итогам жеребьевки стало известно, что если "Ворскла" пройдет "КуПС" во 2-м раунде, то в 3-м встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция). Игры против "КуПС" пройдут 22 и 29 июля.

"Колос" стартует с 3-го раунда и встретится с победителем пары "Стяуа" (Румыния) - "Шахтер" Караганда (Казахстан).

Матчи этого раунда квалификации Лиги Конференций пройдут состоятся 5 и 12 августа. Первые встречи украинские команды проведут дома.