UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Ворскла" и "Колос" узнали соперников в Лиге Конференций

Автор: РБК-Украина

Полтавская "Ворскла" и "Колос" из Коваливки (Киевская область) узнали соперников по третьему раунду квалификации Лиги Конференций УЕФА. Но чтобы в него попасть, "Ворскле" еще нужно пройти финский "КуПС".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter организации.

По итогам жеребьевки стало известно, что если "Ворскла" пройдет "КуПС" во 2-м раунде, то в 3-м встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция). Игры против "КуПС" пройдут 22 и 29 июля.

"Колос" стартует с 3-го раунда и встретится с победителем пары "Стяуа" (Румыния) - "Шахтер" Караганда (Казахстан).

Матчи этого раунда квалификации Лиги Конференций пройдут состоятся 5 и 12 августа. Первые встречи украинские команды проведут дома.

Напомним, сегодня стало известно, что донецкий "Шахтер" в квалификации Лиги чемпионов сыграет с бельгийским "Генком".

Читайте РБК-Украина в Google News
ВорсклаУЕФАКолос