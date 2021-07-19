"Ворскла" і "Колос" дізналися суперників у Лізі Конференцій

Полтавська "Ворскла" і "Колос" з Ковалівки (Київська область) дізналися суперників по третьому раунду кваліфікації Ліги Конференцій УЄФА. Але щоб до нього потрапити, "Ворсклі" ще треба пройти фінський "КуПС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter організації.

За підсумками жеребкування стало відомо, що якщо "Ворскла" пройде "КуПС" у 2-му раунді, то в 3-му зустрінеться з переможцем пари "Астана" (Казахстан) - "Аріс" (Греція). Ігри проти "КуПС" пройдуть 22 і 29 липня.

"Колос" стартує з 3-го раунду і зустрінеться з переможцем пари "Стяуа" (Румунія) - "Шахтар" Караганда (Казахстан).

Матчі цього раунду кваліфікації Ліги Конференцій відбудуться відбудуться 5 і 12 серпня. Перші зустрічі українські команди проведуть вдома.