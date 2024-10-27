"Ворскла" в другому дебюті Максимова розписала нічию з "Вересом"

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Верес" – "Ворскла" – 2:2

Голи: Мрвальєвіч, 28 (пенальті), Гайдучик, 86 – Ковталюк, 68, Корнієнко, 78

Вилучення: Пердута, 87 ("Ворскла", пряма червона картка)

Господарі заволоділи ініціативою з перших хвилин. Перший момент рівняни створили на 3-й хвилині – Шарай після закидання на лівий фланг у дотик пробив повз ближню стійку. Згодом Кльоц розім'яв Ісенка ударом зі штрафного. У відповідь Челядін пострілом із-за меж штрафного змусив попрацювати Когута.

Згодом епіцентр подій перемістився в центр поля. Тим несподіванішим став гол "Вереса". Це Шарай влучив у руку Хрипчука, а рефері Причина після перегляду VAR призначила одинадцятиметровий. До позначки підійшов Мрвальєвіч і пробив точно в кут.

Полтавці прийшли до тями вже після перерви. Ось Ковталюк із відскоку відправив м'яч вище воріт. Згодом Ндукве лише трохи не докрутив у кут із дистанції. Рівняни відповіли дальнім ударом Луана повз ворота. А на 68-й хвилині "Ворскла" відігралася – Бацула подав із лівого флангу, а Ковталюк головою пробив Когута.

Гол додав підопічним Юрія Максимова впевненості. Полтавці продовжили атакувати, а особливо прагнули розвинути успіх гостей Степанюк, Корнієнко та Ндукве. Зрештою, дует останніх і доклався до другого забитого м'яча. Шевченко перед штрафним збив Ндукве, а Корнієнко майстерно поклав зі стандарту в кут!

Пропущений м'яч змусив "Верес" прокинутися. Зіграв і джокер команди Олега Шандрука. Кучеров через кілька хвилин після появи на полі виконав навіс із лівого флангу, а Гайдучик головою спрямував м'яч у ближній кут воріт "Ворскли" – 2:2.

Фінальні хвилини перетворилися на справжню драму. Полтавці залишилися в меншості після грубого фолу Пердути проти Дахновського. Ісенко врятував гостей після підступного удару Шарая зі штрафного. Та змінити цифри на табло ще раз жодній з команд не вдалося.

"Верес" і "Ворскла" залишилися сусідами над небезпечною зоною УПЛ. Рівняни набрали 11 очок і посідають 11-те місце в турнірній таблиці. Натомість полтавці мають в актив на пункт менше та залишилися на 12-й позиції в елітному дивізіоні.