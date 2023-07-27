"Ворскла" – "Діла": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

У першому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2023/24 полтавська "Ворскла" прийме "Ділу" з грузинського Горі.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна .

Матч "Ворскла" – "Діла" відбудеться 27 липня у польському місті Тихи. Поєдинок прийме Міський стадіон. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:30.

Де дивитися матч "Ворскла" – "Діла"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Прем'єрний матч "зелено-білих" у Лізі конференцій цьогоріч покажуть на офіційному YouTube-каналі "Ворскли". Переглянути поєдинок наживо можна буде безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Ворскла" – "Діла"

Фахівці контори Favbet визначили полтавців фаворитом поєдинку. На їхню перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2,15. Натомість на потенційний успіх кавказців виставили кеф 3,75. Навіть підсумкова нічия виглядає реальнішою з балом 3,35.

Пристрасні вболівальники можуть закластися на точний рахунок. Наприклад, упевнена перемога "Ворскли" з рахунком 2:0 збагатить у 8,5 разів. Натомість персональні фанати Владлена Юрченка розглянуть варіант зі ставкою на гол свого улюбленця з перспективним коефіцієнтом 5,50.

Орієнтовні склади на матч "Ворскла" – "Діла"

"Ворскла": Ісенко – Пердута, Рамірес, Челядін, Бацула – Скляр – Хрипчук, Юрченко, Кане – Степанюк

"Діла": Кучеренко – Чітейшвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон – Жан Віктор, Алеф Сантос, Парулава – Гоміс, Ковталюк, Гейл

Напередодні "Ворскла" оголосила заявку команди на кваліфікацію Ліги конференцій. До списку заявлених потрапили 23 виконавці. Зокрема, зіграти за полтавців зможуть і легіонери – Рамірес, Кане, Сантана та Феліпе.