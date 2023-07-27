"Ворскла" – "Дила": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Ворскла" – "Дила" состоится 27 июля в польском городе Тыхы. Поединок примет Городской стадион. Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:30.

Где смотреть матч "Ворскла" – "Дила"

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Премьерный матч "зелено-белых" в Лиге конференций покажут на официальном YouTube-канале "Ворсклы". Просмотреть поединок в прямом эфире можно будет непосредственно в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Ворскла" – "Дила"

Специалисты конторы Favbet определили полтавчан фаворитом поединка. На их победу принимают ставки с коэффициентом 2,15. В свою очередь на потенциальный успех кавказцев выставили кэф 3,75. Даже итоговая ничья выглядит более реальной с баллом 3,35.

Страстные болельщики могут заложиться на точный счет. К примеру, уверенная победа "Ворсклы" со счетом 2:0 обогатит в 8,5 раз. В свою очередь персональные фанаты Владлена Юрченко рассмотрят вариант со ставкой на гол своего любимца с перспективным коэффициентом 5,50.

Ориентировочные составы на матч "Ворскла" – "Дила"

"Ворскла": Исенко – Пердута, Рамирес, Челядин, Бацула – Скляр – Хрипчук, Юрченко, Кане – Степанюк

"Дила": Кучеренко – Читейшвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон – Жан Виктор, Алеф Сантос, Парулава – Гомис, Ковталюк, Гейл

Накануне "Ворскла" объявила заявку команды на квалификацию Лиги конференций. В список заявленных попали 23 исполнителя. В частности, сыграть за полтавчан смогут и легионеры – Рамирес, Кане, Сантана и Фелипе.