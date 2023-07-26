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"Ворскла" оголосила заявку на старт Ліги конференцій: сплав українців і бразильців

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Тихи, Середа 26 липня 2023 17:51
"Ворскла" оголосила заявку на старт Ліги конференцій: сплав українців і бразильців Фото: "Зелено-білі" під час презентації нової форми (instagram.com/fcvp.official)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб полтавської "Ворскли" на чолі з Віктором Скрипником визначився з переліком футболістів на кваліфікацію Ліги конференцій УЄФА. У другому раунді команда гратиме проти "Діли" з грузинського Горі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Ворскла" – "Діла" відбудеться 27 липня у польському місті Тихи. Поєдинок прийме Міський стадіон. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:30.

Скрипник розраховує на 23-х гравців. До заявки потрапили два новачки літнього вікна – воротар Даніїл Єрмолов і оборонець Тіаго Сантана. Останній склав компанію іншим легіонерам. Зокрема, і двом співвітчизникам – Раміресу та Феліпе.

Залишилися у складі й більшість лідерів сезону 2022/23. На провідних ролях повинні бути оборонці Пердута, Чеснаков, Бацула та Кане, хавбеки Скляр і Юрченко, а також нападник Степанюк. Головною ж втратою полтавців став форвард Сефері (13 м'ячів).

Заявка "Ворскли" на кваліфікацію Ліги конференцій 2023/24:

Воротарі: Ісенко, Домолега, Єрмолов

Захисники: Ізотов, Пердута, Рамірес, Чеснаков, Павлюк, Бацула, Кане, Хрипчук, Крупський, Сантана

Півзахисники: Скляр, Юрченко, Кулаковський, Нестеренко, Черниш, Оденцов, Челядін, Феліпе

Нападники: Степанюк, Тузенко

До слова, раніше УЄФА відреагував на участь команд із Криму в російській Другій лізі.

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Ворскла УЕФА
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