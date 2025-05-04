Воррен Баффет іде з посади гендиректора Berkshire: хто керуватиме конгломератом

94-річний американський мільярдер Воррен Баффет вирішив піти у відставку з посади виконавчого директора інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Inc. після шести десятиліть керування конгломератом.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Reuters .

Відомий бізнесмен та філантроп оголосив про відповідне рішення на щорічних зборах Berkshire в Омахі (США). Своїм наступником як нового гендиректора Berkshire він бачить віце-президента компанії 62-річного Грега Абеля, який обіймає дану посаду з 2018 року.

"Я думаю, що настав час, коли Грег повинен стати головним виконавчим директором компанії наприкінці року", - сказав Баффет.

Разом з тим підприємець додав, що він все ще "зависне і, ймовірно, буде корисним у кількох випадках", але "останнє слово" буде за Абелем.

Сюрприз для наступника

Зазначається, що це оголошення Баффетта приголомшило раду директорів і "навіть самого Абеля", але викликало хвилю похвали з боку генеральних директорів та інвесторів компанії.

Західні ЗМІ звертають увагу, що Абеля у Berkshire давно вважали найімовірнішим наступником Баффета, який зміг би зберегти культуру конгломерату.

Втім, за словами Баффета, Абель і більшість членів ради директорів Berkshire не знали про його плани до оголошення, хоча 94-річний бізнесмен сказав про це своїм двом дітям, які є директорами.

Плани Баффета

Баффет також розповів, що рада директорів Berkshire збереться в неділю, щоб обговорити перехід управління.

Крім того, Баффет розповів, що має "нульовий" намір продати будь-які його акції Berkshire, і майже всі вони будуть передані після його смерті.

"Рішення зберегти кожну акцію є економічним рішенням, тому що я вважаю, що під керівництвом Грега перспективи Berkshire будуть кращими, ніж мої", - сказав він.

Розвиток Berkshire за керівництва Баффета

Воррен Баффет за десятиліття перетворив Berkshire Hathaway Inc. на бізнес, оцінений у понад 1,16 трильйона доларів. Він також став знаменитим мультимільярдером, відомим своєю інвестиційною кмітливістю та дотепністю.

Berkshire стрімко розвивався протягом десятиліть, коли Баффет був головою правління та генеральним директором. Він вибирав придбання та акції для портфеля компанії разом із довіреним радником і віце-головою Чарлі Мангером, який помер у 2023 році у віці 99 років.

Конгломерат придбав "дивовижний асортимент" підприємств, про які Баффет часто говорив як про такі, що відображають економіку США в цілому.

За даними журналу Forbes, власні статки Баффета становлять 168,2 мільярда доларів, і майже всі вони належать акціям Berkshire.

За даними західних ЗМІ, багато інвесторів розглядали конгломерат і керівництво Баффета як "безпечну гавань" від невизначеності щодо економіки та тарифної політики президента США Дональда Трампа.