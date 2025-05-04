Уоррен Баффет уходит с поста гендиректора Berkshire: кто будет руководить конгломератом

94-летний американский миллиардер Уоррен Баффетт решил уйти в отставку с поста исполнительного директора инвестиционной компании Berkshire Hathaway Inc. после шести десятилетий управления конгломератом.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters .

Известный бизнесмен и филантроп объявил о соответствующем решении на ежегодном собрании Berkshire в Омахе (США). Своим преемником в качестве нового гендиректора Berkshire он видит вице-президента компании 62-летнего Грега Абеля, который занимает данную должность с 2018 года.

"Я думаю, что настало время, когда Грег должен стать главным исполнительным директором компании в конце года", - сказал Баффетт.

Вместе с тем предприниматель добавил, что он все еще "зависнет и, вероятно, будет полезным в нескольких случаях", но "последнее слово" будет за Абелем.

Сюрприз для преемника

Отмечается, что это объявление Баффетта ошеломило совет директоров и "даже самого Абеля", но вызвало волну похвалы со стороны генеральных директоров и инвесторов компании.

Западные СМИ обращают внимание, что Абеля в Berkshire давно считали наиболее вероятным преемником Баффета, который смог бы сохранить культуру конгломерата.

Впрочем, по словам Баффета, Абель и большинство членов совета директоров Berkshire не знали о его планах до объявления, хотя 94-летний бизнесмен сказал об этом своим двум детям, которые являются директорами.

Планы Баффета

Баффет также рассказал, что совет директоров Berkshire соберется в воскресенье, чтобы обсудить переход управления.

Кроме того, Баффет рассказал, что имеет "нулевое" намерение продать любые его акции Berkshire, и почти все они будут переданы после его смерти.

"Решение сохранить каждую акцию является экономическим решением, потому что я считаю, что под руководством Грега перспективы Berkshire будут лучше, чем мои", - сказал он.

Развитие Berkshire под руководством Баффета

Уоррен Баффет за десятилетие превратил Berkshire Hathaway Inc. в бизнес, оцененный в более чем 1,16 триллиона долларов. Он также стал знаменитым мультимиллиардером, известным своей инвестиционной смекалкой и остроумием.

Berkshire стремительно развивался в течение десятилетий, когда Баффет был председателем правления и генеральным директором. Он выбирал приобретения и акции для портфеля компании вместе с доверенным советником и вице-председателем Чарли Мангером, который умер в 2023 году в возрасте 99 лет.

Конгломерат приобрел "удивительный ассортимент" предприятий, о которых Баффет часто говорил как о таких, которые отражают экономику США в целом.

По данным журнала Forbes, собственное состояние Баффета составляет 168,2 миллиарда долларов, и почти все оно принадлежит акциям Berkshire.

По данным западных СМИ, многие инвесторы рассматривали конгломерат и руководство Баффета как "безопасную гавань" от неопределенности относительно экономики и тарифной политики президента США Дональда Трампа.