Ворожий дрон знищив депо "Нової пошти" в Ізюмі, виникла масштабна пожежа (фото)

Атака вночі на Україну

Нагадаємо, що сьогодні вночі РФ атакувала дронами Київ. У столиці сталися пожежі у різних районах міста через падіння уламків збитих дронів. Також фіксувалися пожежі у будинках.

На ранок рятувальники повідомили, що у Києві кількість постраждалих зросла до 11 людей.

Крім того, у Черкасах в результаті нічної дронової атаки постраждала одна людина.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні удари по Україні, заявивши, що це "цинізм найвищого рівня". Він також підкреслив, що Росія просить тишу на 9 травня, але продовжує обстрілювати Україну кожного дня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.