Зеленський після нічних ударів: якщо припинення вогню, то не на свята росіян

Зеленський відреагував на нічні удари по Україні, заявивши, що це "цинізм найвищого рівня". Він також підкреслив, що Росія просить тишу на 9 травня, але продовжує обстрілювати Україну кожного дня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

У ніч на 4 травня Київ зазнав масштабної атаки російськими дронами. Пожежі охопили будинки та автомобілі у спальних районах столиці, рятувальники працювали всю ніч, надаючи допомогу постраждалим.

Серед постраждалих є діти та дорослі, усі вони отримали необхідну медичну допомогу. Крім того, сталася пожежа в Черкасах, де горів гуртожиток.

Зеленський повідомив, що цього ж ранку тривають удари КАБами по Донеччині та Сумщині.

Атаки відбувалися також по Харківщині, Миколаївщині та Київщині. Ворог не припиняє агресію.

"Росіяни просять тишу на 9 травня, а самі б’ють кожного дня по Україні. Це цинізм найвищого рівня. За цей тиждень Росія застосувала проти України понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів", – заявив президент.

Він підкреслив, що Україна готова до реального припинення вогню, але воно має бути постійним, а не обмеженим святковими датами.

"Якщо тиша, то щодня, якщо припинення вогню, то не на їхні свята, а на кожен день", – зазначив Зеленський.

Президент також подякував міжнародним партнерам за підтримку та тиск на Росію, наголосивши на важливості подальшої допомоги Україні.