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Ворожий акт з наслідками. Боррель відреагував на відправку військ КНДР

П'ятниця 25 жовтня 2024 09:40
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Ворожий акт з наслідками. Боррель відреагував на відправку військ КНДР Фото: Жозеп Боррель, верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Залучення військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) до війни проти України є одностороннім ворожим актом з боку Північної Кореї. Також це демонструє, що Російська Федерація (РФ) не готова до справедливого й довготривалого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву верховного представника Європейського союзу (ЄС) у закордонних справах та політиці безпеки Жозепа Борреля.

Як відзначив Боррель, відправка солдатів КНДР є серйозним порушенням міжнародного права, в тому числі найфундаментальніших принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй. Зокрема це демонструє, як Росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні і в усьому світі.

"Європейський Союз рішуче засуджує поглиблення військового співробітництва та передачі озброєнь між КНДР і Росією, які грубо порушують численні резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. ЄС закликає КНДР припинити надавати підтримку незаконним військовим зусиллям Росії", - додав Боррель.

За словами посадовця, Росія, попри свої заяви щодо готовності до переговорів, не зацікавлена у справедливому мирі, у зв'язку з чим шукає будь-якої допомоги для своєї війни, в тому ж числі у суб'єктів як КНДР.

Зокрема Боррель звинуватив РФ у невиконанні своїх обов'язків як постійного члена Ради безпеки через відмову від ключових зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, у тому ж числі й запобігання ядерному розповсюдженню.

"Триваюча підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України ілюструє, наскільки тісно пов'язана європейська безпека з безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейський Союз координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, в тому числі щодо реагування", - зауважив посадовець.

Відправка військ КНДР на війну проти України

Головне управління розвідки (ГУР) оприлюднило інформацію про те, що Північна Корея перекинула у РФ вже близько дванадцяти тисяч військових. Частина з них, за даними відомства, перебуває в районі бойових дій у Курській області.

Між тим, західне видання Financal Times зазначило, що диктатор Росії Володимир Путін робить акцент на північнокорейських військових у спробі повернути під контроль території Курської області, які наразі утримуються українськими воїнами.

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