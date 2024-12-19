"Ворожий акт". Між Польщею та Угорщиною скандал через надання притулку депутату

Угорщина дала притулок польському депутату Марчину Романовському, який знаходиться під слідством. Варшава заявила про ворожий акт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та RMF FM.
Сікорський різко відреагував на рішення Угорщини надати притулок польському депутату від колишньої партії влади Марчину Романовському, який перебуває під слідством.
За словами польського міністра, рішення угорського уряду надати Романовському політичний притулок Варшава вважає "актом, ворожим до Республіки Польща та принципів Європейського Союзу".
"Про наші рішення ми оголосимо завтра", - додав Сікорський.
Зауважимо, що, за даними адвоката Романовського, уряд Угорщини надав його підопічному притулок, бо польський депутат нібито "не може розраховувати на справедливий судовий розгляд у Польщі через політичну заангажованість деяких суддів, які відкрито підтримують нинішнього міністра юстиції".
У липні 2024 року Марчина Романовського затримали в межах розслідування щодо можливих зловживань у використанні коштів Фонду справедливості - спеціального фонду, створеного для підтримки постраждалих від злочинів і підпорядкованого Міністерству юстиції Польщі.
Наразі слідство зосереджене на перевищенні повноважень та невиконанні обов'язків колишніми посадовцями польського Мін'юсту, які відповідали за управління, розподіл та виплати коштів із Фонду.
Однак на початку грудня Романовський зник після нібито лікування. Польські ЗМІ повідомляють, що він міг виїхати за кордон і деякий час переховувався в Іспанії.
Зауважимо, що це не перша суперечка між країнами. Раніше Сікорський заявив, що Позиція Угорщини дратує всіх інших у Європейському Союзі.
Мова тоді йшла про те, що Угорщина не отримала підтримки своєї позиції з боку інших країн ЄС..
"Мало того, вони (угорці, - ред.) виглядають ізольованими, коли саме вони просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм", - сказав того разу глава МЗС Польщі.
Ба більше, РБК-Україна писало, що в МЗС Польщі запропонували прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану створити союз із російським диктатором Володимиром Путіним та вийти з ЄС і НАТО.
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