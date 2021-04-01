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На Яворовском полигоне начались стрельбы. Гражданских просят не приближаться

Новина українською → Яворов, Четверг 01 апреля 2021 11:59
На Яворовском полигоне начались стрельбы. Гражданских просят не приближаться Фото: учения на Яворовском полигоне (mil gov ua)
Автор: РБК-Украина

На Яворовском полигоне во Львовской области начались круглосуточные стрельбы. В связи с этим гражданских просят не приближаться к полигону.

Об этом говорится в сообщении на сайте местного городского совета.

Сообщается, что с 1 апреля на территории Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) начинаются круглосуточные стрельбы во всех направлениях. Стрельбы будут проводиться из различных видов оружия, в том числе артиллерийских подразделений и авиации.

В городском совете отмечают, что территория полигона опасна для гражданских, поскольку после стрельб на учебных объектах бывают случаи не разрыва боеприпасов. Поэтому категорически запрещается трогать найденные снаряды, мины, бомбы и другие неизвестные предметы.

Командование Международного центра миротворчества и безопасности напоминают о запрете прохода и проезда на территорию Центра, а также просит не собирать металлолом, ягоды, грибы, ловить рыбу, охотиться и косить траву на территории полигона.

Напомним, ранее в районе проведения Операции объединенных сил в Счастье (Луганская область) прошли антитеррористические учения. В связи с этим местных жителей призвали не выходить из дома без документов.

А главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что Россия под видом учений продолжает наращивать силы в Беларуси.

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