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Воровал на строительстве дорог: в Херсоне подозревают экс-чиновника в завладении более 6,5 млн гривен

Автор: Иванна Шовкун

В Херсоне бывшего председателя одного из поселковых советов подозревают в хищении средств из бюджета. Мужчина могу завладеть миллионами гривен во время дорожных ремонтных работ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным следствия, в 2018 году экс-чиновник разработал план по краже денег из бюджета. Он совместно с двумя подельниками (частными предпринимателями) предоставлял заказчику документацию, в которой были указаны ложные сведения об объеме выполненных работ по капитальному ремонту дорог. При этом поселковый председатель подписывал акты приемки.

Фото: (mvs.gov.ua)

По выводам экспертов нарушения обнаружены в ремонте 10 участков улиц поселка. Общая сумма присвоенных бюджетных средств составляет более 6 миллионов 850 тысяч гривен. Досудебное расследование в отношении бывшего главы поселкового совета, который сейчас является депутатом одного из городских советов Херсонской области, и предпринимателей продолжается.

Напомним, в Черкасской области полицейские задержали главу объединенной территориальной общины. Он вымагал и получил взятку в размере 4 тысяч долларов.

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Херсон